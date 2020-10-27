Промес анонсировал матч против «Аталанты» фото с Миранчуком
21:21
Нападающий «Аякса» Квинси Промес в Instagram опубликовал сторис, посвященный матчу 2-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты».
На фото афиша встречи, где сам 28-летний голландец и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.
Матч «Аталанта» — «Аякс» состоится сегодня, начало — в 23.00 (мск).
Новая сториз Промеса pic.twitter.com/Hhm50XdUJ0— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 27, 2020
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