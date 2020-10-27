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Промес анонсировал матч против «Аталанты» фото с Миранчуком

21:21
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Нападающий «Аякса» Квинси Промес в Instagram опубликовал сторис, посвященный матчу 2-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты».

На фото афиша встречи, где сам 28-летний голландец и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Матч «Аталанта» — «Аякс» состоится сегодня, начало — в 23.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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