Промес анонсировал матч против «Аталанты» фото с Миранчуком

Нападающий «Аякса» Квинси Промес в Instagram опубликовал сторис, посвященный матчу 2-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты».

На фото афиша встречи, где сам 28-летний голландец и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Матч «Аталанта» — «Аякс» состоится сегодня, начало — в 23.00 (мск).