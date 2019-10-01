Промах Диегу Косты с двух метров по пустым воротам «Локомотива»

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает «Атлетико». В первом тайме нападающий мадридцев Диегу Коста упустил отличную возможность отличиться.

Бразилец бил по пустым воротам, находясь во вратарской, но умудрился послать мяч выше ворот.

Коста покруче Попова будет pic.twitter.com/sjhSiHv0xQ — Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) October 1, 2019

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