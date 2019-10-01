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Промах Диегу Косты с двух метров по пустым воротам «Локомотива»

22:32
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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает «Атлетико». В первом тайме нападающий мадридцев Диегу Коста упустил отличную возможность отличиться.

Бразилец бил по пустым воротам, находясь во вратарской, но умудрился послать мяч выше ворот.

Локомотив — Атлетико

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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