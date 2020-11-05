«Проиграли, но с честью». Цыганков прокомментировал поражение от «Барселоны»

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков считает, что его команда достойно сыграла с «Барселоной» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Если судить после игры, если бы мы использовали хотя бы еще один свой момент, могли бы увезти одно очко, — цитирует игрока «Динамомания». — Доволен командой. Мы вышли и отрабатывали вместе каждый момент. Проиграли, но с честью. Поняли, что с этим соперником можно играть, появлялось пространство. Если бы раньше забили, удалось бы сыграть иначе.

За пять лет в чемпионате Украины у меня не было ни одного выхода один на один. Практика нашего чемпионата не позволяет решать такие моменты. Все правильно делаем, но здорово сыграл вратарь.

Мы молодая команда и через такие моменты набираем опыт. Понимаем, какая у нас группа и какие команды, но сделаем все возможное, чтобы у нас была евровесна. Получается или нет, команда оставляет все силы на поле и старается выполнять установку тренера».

В составе победителей отличились Лионель Месси и Жерар Пике. У «Динамо» единственный мяч забил Виктор Цыганков.