Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард знает, что такое побеждать «Баварию» в Лиге чемпионов. В финале розыгрыша-2011/2012 англичанин провел на поле всю игру в качестве капитана, а также забил гол в послематчевой серии пенальти. Мюнхенцы же каждый год ставят задачу победить в главном клубном турнире Европы, однако последний триумф пришелся на сезон-2012/13.

«Челси» — молодая команда, где зажигают такие игроки как Тэмми Абрахам, Мэйсон Маунт и Рис Джеймс. У синих есть проблема с голкипером: в последнее время самый дорогой вратарь в истории футбола Кепа Аррисабалага, который обошелся клубу в 80 миллионов евро, сидит на скамейке запасных, а играет 38-летний Вилли Кабальеро.

В центре поля не сыграет один из лучших опорников современности — Н'Голо Канте, получивший мышечную травму, однако будет действовать пара Матео Ковачич — Жоржинью (продвижение мяча — разрушение). Есть вероятность, что Лэмпард сыграет в три центральных защитника — под топового и атакующего соперника он может выбрать такую расстановку.

Молодость и тактическая гибкость — вот сильные стороны «Челси», которые команда и постарается использовать.

«Бавария» сменила тренера по ходу сезона: вместо Нико Ковача мюнхенцев возглавил Ханс-Дитер Флик. Команда много владеет мячом, часто бьет по воротам и действует преимущественно по схемам 4-2-3-1 и 4-3-3.

Основная ударная сила «Баварии» — в ее бомбардирах: Роберте Левандовски и Серже Гнабри. Филиппе Коутинью, Томас Мюллер, Джошуа Киммих, Давид Алаба — футболисты с большим еврокубковым опытом, которые осознают всю ответственность выступления на подобном уровне. Остается рассчитывать, что голкипер Мануэль Нойер не допустит очередную смешную ошибку (как в матче с аутсайдером бундеслиги — «Падерборном»), ибо ее цена в Лиге чемпионов будет значительно выше.

Вероятно, «Бавария» победит в гостях: молодежи Лэмпарда не хватит опыта против неудержимого Левандовски и всей мюнхенской компании. А Нойер после конфуза в бундеслиге оставит свои ворота в неприкосновенности.