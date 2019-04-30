Известный британский тренер Харри Реднапп специально для "СЭ" сделал прогноз на первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

Во вторник в Англии друг с другом сыграют "Тоттенхэм" и "Аякс", в среду в Испании – "Барселона" и "Ливерпуль". По мнению специалиста, обе британские команды не проиграют.

– "Аякс" – очень сильный соперник для "Тоттенхэма", – считает Реднапп. – Потрясающая молодая команда. "Шпорам" будет трудно победить без Кейна и без Сон Хын Мина, но я думаю, что Маурисио Покеттино все последнее время готовился к "Аяксу" и настраивал команду на него – поэтому "Тоттенхэм" в чемпионате сдал. Во вторник "Тоттенхэм" должен победить.

– А "Ливерпуль" – "Барселону"?

– Ох, сложно. Игра пройдет в Барселоне, так что я поставлю на ничью. Что будет в ответной встрече – посмотрим. (Гоша Чернов)

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