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Продюсеру российского видеоагентства сломали нос перед матчем «Олимпиакос» — «Краснодар» в Афинах

21 августа 2019, 23:09
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Футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» в Афинах. По словам пострадавшего, среди нападавших были болельщики греческого клуба.

Во время съемки к мужчине подошли четыре человека и на английском языке спросили, откуда он, а затем попытались отнять у него микрофон и камеру. В итоге завязалась потасовка, в ходе которой продюсеру сломали нос. Мужчина был вынужден обратиться в полицию, а затем и в больницу.

— Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанес прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос, — приводит РТ слова пострадавшего.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/world/news/660918-ruptly-izbienie-afiny

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