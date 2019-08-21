Футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» в Афинах. По словам пострадавшего, среди нападавших были болельщики греческого клуба.

Во время съемки к мужчине подошли четыре человека и на английском языке спросили, откуда он, а затем попытались отнять у него микрофон и камеру. В итоге завязалась потасовка, в ходе которой продюсеру сломали нос. Мужчина был вынужден обратиться в полицию, а затем и в больницу.

— Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанес прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос, — приводит РТ слова пострадавшего.