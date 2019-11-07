«Продолжаем борьбу за выход в плей-офф». «Локомотив» обратился к болельщикам после проигрыша «Ювентусу»

«Локомотив» после поражения от «Ювентусом» со счетом 1:2 в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов обратился в Twitter к болельщикам.

— Продолжаем борьбу за выход в плей-офф, — подписал клуб фотографию баннера болельщиков c текстом «Вместе до конца».

После 4 туров «Локомотив» занимает в группе D третье место с тремя очками. Столько же очков у «Байера», который железнодорожники обыграли в личной встрече.

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