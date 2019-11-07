«Продолжаем борьбу за выход в плей-офф». «Локомотив» обратился к болельщикам после проигрыша «Ювентусу»
«Локомотив» после поражения от «Ювентусом» со счетом 1:2 в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов обратился в Twitter к болельщикам.
— Продолжаем борьбу за выход в плей-офф, — подписал клуб фотографию баннера болельщиков c текстом «Вместе до конца».
После 4 туров «Локомотив» занимает в группе D третье место с тремя очками. Столько же очков у «Байера», который железнодорожники обыграли в личной встрече.
Продолжаем борьбу за выход в плей-офф #ЛигаЧемпионов ?? #ЛокоЮве | #UCL | #FCLMJuve pic.twitter.com/Ej8yg84XFF— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 7, 2019
Верь! Всё получится ??? #ЛокоЮве | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve pic.twitter.com/y8MMezqTnA— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 6, 2019
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