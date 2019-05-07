Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" опубликовал фотографию со стадиона "Энфилд". Встреча пройдет сегодня, 7 мая, начало – в 22.00 (мск).

– Всегда приятно вернуться туда, где получил столько любви. Место, которому я всегда буду благодарен! – подписал фото Суарес в Инстаграме.

Суарес выступал в составе "Ливерпуля" с 2011 по 2014 год.

Первая игра между "Ливерпулем" и "Барселоной" прошла в Испании и закончилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

"Ливерпуль" – "Барселона": Лига чемпионов, 1/2 финала, 7 мая 2019, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)