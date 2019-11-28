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«Привет, Лига Европы!» Фанаты «Лиона» разносят свою команду за поражение от «Зенита»

28 ноября 2019, 09:19
27 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лион» — 2:0. Нападающий гостей Мусса Дембеле. Фото Reuters
27 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лион» — 2:0. Нападающий гостей Мусса Дембеле. Фото Reuters
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Болельщики «Лиона» крайне эмоционально отреагировали в Twitter на поражение клуба в Лиге чемпионов от «Зенита» в 5-м туре группового турнира.

JsusChr17177757: Привет, Лига Европы! Тренера Гарсиа Пире со средними 0,85 очка в Лиге чемпионов!

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Зенит — Лион

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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