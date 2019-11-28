«Привет, Лига Европы!» Фанаты «Лиона» разносят свою команду за поражение от «Зенита»

Болельщики «Лиона» крайне эмоционально отреагировали в Twitter на поражение клуба в Лиге чемпионов от «Зенита» в 5-м туре группового турнира.

JsusChr17177757: Привет, Лига Европы! Тренера Гарсиа Пире со средними 0,85 очка в Лиге чемпионов!

CeprikaJ: Надоело быть нулевой командой!

JRACAPITAINE: Классная операция за третье место!

MaertinPaerish: Поздравляем с хорошим выбором тренера, как утверждает статистика!

Xavier22534048: Поскольку руководство клуба не меняется, результат будет одинаковым вне зависимости от тренера

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