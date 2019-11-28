«Привет, Лига Европы!» Фанаты «Лиона» разносят свою команду за поражение от «Зенита»
28 ноября 2019, 09:19
Болельщики «Лиона» крайне эмоционально отреагировали в Twitter на поражение клуба в Лиге чемпионов от «Зенита» в 5-м туре группового турнира.
JsusChr17177757: Привет, Лига Европы! Тренера Гарсиа Пире со средними 0,85 очка в Лиге чемпионов!
CeprikaJ: Надоело быть нулевой командой!
JRACAPITAINE: Классная операция за третье место!
MaertinPaerish: Поздравляем с хорошим выбором тренера, как утверждает статистика!
Xavier22534048: Поскольку руководство клуба не меняется, результат будет одинаковым вне зависимости от тренера
? #ZENOL— Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2019
? https://t.co/lAyBcHr4pB pic.twitter.com/pNYVIyaeC6
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