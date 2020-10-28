Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих назвал трудовой победу над «Локомотивом»? во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1). Также он отметил, что мюнхенцам повезло, что красно-зеленые забили только один мяч.

— Это была трудовая победа, — цитирует пресс-служба клуба Киммиха. — Мы показали не лучшую свою игру. Футболисты «Локомотива» играли неплохо. Мы быстро открыли счет, в некотором роде создали его из ничего. Затем у нас было много моментов решить исход матча, но мы их не реализовали. Во втором тайме они создали несколько контратак, нам повезло, что мы не пропустили. Несколько раз мы не самым лучшим образом располагались при длинных передачах со стороны соперника. К счастью, они не смогли удачно разыграть те моменты. Мы принимаем эту победу, хотя мы знаем, что показали не блестящую игру.