Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что вероятность исключения «Реала» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов из-за создании Суперлиги мала. По его словам, в противном случае придется возмещать убытки телевидению.

«Реал» пв полуфинале ЛЧ сыграет с «Челси». Матчи пройдут 27 апреля и 5 мая.

«Ключевое в этом то, что сезон уже начался, телевидение будет требовать от нас возмещения убытков, если мы не сыграем полуфиналы. Таким образом, вероятность того, что матч не состоится на следующей неделе, мала. Но в будущем все будет немного иначе», — приводит слова Чеферина 24ur.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».