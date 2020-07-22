Президент УЕФА Чеферин: «Верю, что зрители смогут вернуться на матчи уже в ближайшее время»

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил уверенность, что в ближайшее время зрители смогут вернуться на стадионы.

«Думаю, на данном этапе сложно судить, чему научится УЕФА и весь мир, — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА. — Все мы, конечно, запомним, что мы очень хрупки и что вирус может практически поставить мир на паузу. Футбол в том числе. Однако все мы этот кризис преодолеем, и я уверен, станем сильнее и мудрее. Футбольное сообщество проявило не только единство и солидарность, но также дружбу и уважение.

Мы поддерживаем ежедневный контакт и не должны прерывать его в будущем. Мы, безусловно, можем расходиться во мнениях, но пока мы общаемся и готовы чем-то жертвовать, то будем на правильном пути. Как и все, я бы чувствовал себя лучше, если бы на стадионе были болельщики. Впрочем, я оптимист, и я верю, что уже в ближайшее время зрители смогут вернуться на наши матчи».

Ранее стало известно, что в ближайшее время матчи турниров УЕФА будут проходить без зрителей из-за пандемии коронавируса. Лига чемпионов-2019/20 завершится в столице Португалии Лиссабоне, а Лига Европы — в Германии.