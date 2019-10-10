Президент УЕФА Чеферин уверен, что Санкт-Петербург готов провести финал Лиги чемпионов

Санкт-Петербург готов к проведению финала Лиги чемпионов, считает президент УЕФА Александер Чеферин. Петербург примет финал турнира в 2021 году.

— Санкт-Петербург абсолютно готов, мы видели это в прошлом году на чемпионате мира, — цитирует Чеферина RT. — Это был настоящий тест на готовность, и пройден он был превосходно. Я имел возможность оценить сам, поэтому в отношении российской стороны УЕФА не переживает.

Это будет третий финал еврокубка в России. До этого «Лужники» в Москве принимали решающий матч Кубка УЕФА в 1999-м и финал Лиги чемпионов в 2008-м.