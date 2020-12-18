Президент РФС Дюков прокомментировал выступление клубов РПЛ в еврокубках

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции высказался о выступлении российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

— Вы и Станислав Черчесов часто говорите об интенсивности игр. Что делать для того, чтобы футбол стал интенсивнее, чтобы наши клубы стали конкурентоспособны в Европе?

— Выскажу свое мнение по выступлению российских клубов в еврокубках. Тут повлияли два фактора. Первый — коронавирус. Игроки болели, и не все матчи команды провели в оптимальных составах. Кто-то играл сразу после выздоровления, не набрав форму. Это сказывалось. Надеюсь, это разовый фактор, который имел место только в этом сезоне. Второй фактор — не новый. Мы не очень успешно выступили и год назад, и два года назад. Наш футбол не соответствует современным тенденциям. Команды, играющие в еврокубках, в чемпионате России встречают другой уровень сопротивления и могут позволить себе играть с низкой интенсивностью. В Европе динамика другая. Видим, что за рубежом ускорений, спринтов больше, тактический действий на единицу времени тоже больше. Дело не только в интенсивности. Многое зависит от того, насколько организованы команды, как выходят из-под прессинга. Это относится ко всем командам. Наши клубы в Европе. Не все зависит от руководства лиги, это все-таки работа клубов и работа тренеров. Чтобы изменились убеждения, принципы, нужно какое-то время. Еще один инструмент, который может нам помочь — формат соревнований. Нужно, чтобы выросло количество матчей с высокой интенсивностью.

(Гоша Чернов)