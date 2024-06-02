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Президент «Реала» Перес – о победе в Лиге чемпионов: «Мы достойны этого трофея, 15-го для нас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес поделился эмоциями после победы команды в Лиге чемпионов.

1 июня мадридцы обыграли «Боруссию» (2:0) в финале турнира. По голу забили Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор.

«Мы очень счастливы, выиграть Лигу чемпионов непросто. У «Реала» есть история в этом турнире, которую знает весь мир. Наши соперники становятся все мотивированнее. Мы хорошо сыграли в этом розыгрыше и достойны этого трофея, 15-го для нас.

Кроос? Это то, чего он хотел, уйти на высшем уровне. Он игрок, который, без каких-либо сомнений, станет одной из величайших легенд «Реала», – приводит слова Переса Marca.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

 

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Флорентино Перес
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