Президент «ПСЖ» заявил, что клуб готов играть домашние матчи в Лиге чемпионов за границей

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хеллаифи прокомментировал новость о том, что чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса. Также он заверил, что клуб готов играть домашние матчи в Лиге чемпионов за границей.

— Мы уважаем решение правительства Франции, — сказал президент в интервью RMC Sport. — В соглашении с УЕФА мы хотим принять участие в финальных стадиях Лиги чемпионов этого сезона в те дни и в тех городах, где они будут проведены. Если не будет возможности играть во Франции, мы будем играть за границей, гарантируя, что наши игроки и все работники клуба будут полностью здоровы.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 105 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. 214 429 человек умерли, выздоровели — 944 136.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.