Президент "ПСЖ": "Судьям легко принимать такие решения против моего клуба"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3) был назначен ошибочно. Также он добавил, что команде не стоит думать, что сезон завершен.

- На мой взгляд, это не пенальти, - цитирует RMC Аль-Хелаифи. - Судьям очень легко принять такое решение против "ПСЖ" и очень сложно против другой команды. Я не понимаю... Это большое разочарование, но нельзя сказать, что сезон окончен. Мы еще ничего не выиграли. Нужно оставаться сплоченными.