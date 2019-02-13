Президент "ПСЖ": "Не нужно думать, что противостояние с "МЮ" уже осталось за нами"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи поздравил команду с победой над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоялась на "Олд Траффорд".

– Мы очень счастливы, гордимся командой, тренером, болельщиками, – цитирует AFP Аль-Хелаифи. – Это волшебный вечер. Без Неймара и Кавани было нелегко, но наша отличная команда провела идеальный матч. Мы показали свой характер в матче с лучшей командой в мире. Психологически мы были очень сильны. Но не нужно думать, что противостояние осталось за нами. 6 марта еще ответная игра.