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Сегодня, 21:25

Президент «ПСЖ»: «Сегодня Неймар будет в запасе. Но он чувствует себя гораздо лучше»

Президент «ПСЖ» сообщил, что Неймар начнет матч с «Реалом» на скамейке запасных
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что нападающий Неймар начнет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» на скамейке запасных.

«Сегодня Неймар будет в запасе, — приводит слова Аль-Хелайфи RMC Sport. — Но он чувствует себя гораздо лучше».

Напомним, что Неймар, который не играл из-за травмы с ноября 2021 года, попал в заявку парижского клуба на предстоящую встречу.

Первая игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоится сегодня, 15 февраля, в Париже. Начало — 23:00.

Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде и начнется в то же время.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/direct-suivez-psg-real-madrid-en-live_LS-202202150339.html
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