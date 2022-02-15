Президент «ПСЖ»: «Сегодня Неймар будет в запасе. Но он чувствует себя гораздо лучше»
Президент «ПСЖ» сообщил, что Неймар начнет матч с «Реалом» на скамейке запасных
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что нападающий Неймар начнет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» на скамейке запасных.
«Сегодня Неймар будет в запасе, — приводит слова Аль-Хелайфи RMC Sport. — Но он чувствует себя гораздо лучше».
Напомним, что Неймар, который не играл из-за травмы с ноября 2021 года, попал в заявку парижского клуба на предстоящую встречу.
Первая игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоится сегодня, 15 февраля, в Париже. Начало — 23:00.
Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде и начнется в то же время.
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