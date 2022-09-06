Президент «ПСЖ»: «Новый формат ЛЧ показывает, что мы можем расти, не отдавая предпочтение клубам Суперлиги»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов. По его мнению, нельзя отдавать предпочтение клубам, которые хотят образовать Суперлигу.

«Футбол основан на традициях, но он должен быть инновационным, творческим, — приводит La Gazzetta dello Sport слова Аль-Хелайфи на конференции Football Talks. — Многое еще можно сделать, чтобы привлечь болельщиков и сделать матчи еще более захватывающими. Например, можно рассказывать обо всем, что происходит вокруг футболистов и матча. Новый формат Лиги чемпионов благодаря значительному увеличению доходов уже показывает, что мы можем расти, не отдавая предпочтение только двум или трем клубам Суперлиги».

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект был приостановлен.