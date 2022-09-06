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6 сентября, 07:29

Президент «ПСЖ»: «Новый формат ЛЧ показывает, что мы можем расти, не отдавая предпочтение клубам Суперлиги»

Президент «ПСЖ» раскритиковал клубы Суперлиги, говоря о новом формате Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов. По его мнению, нельзя отдавать предпочтение клубам, которые хотят образовать Суперлигу.

«Футбол основан на традициях, но он должен быть инновационным, творческим, — приводит La Gazzetta dello Sport слова Аль-Хелайфи на конференции Football Talks. — Многое еще можно сделать, чтобы привлечь болельщиков и сделать матчи еще более захватывающими. Например, можно рассказывать обо всем, что происходит вокруг футболистов и матча. Новый формат Лиги чемпионов благодаря значительному увеличению доходов уже показывает, что мы можем расти, не отдавая предпочтение только двум или трем клубам Суперлиги».

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект был приостановлен.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Champions-League/05-09-2022/champions-psg-parla-khelaifi-no-superlega-45038729397.shtml?cmpid=shortener_824d85c1zY

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа A
Наполи
Ливерпуль

24%

1.86

ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

2.00
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Интер
Бавария

П2

32%

1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Суперлига (футбол)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
4
2
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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