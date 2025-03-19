Футбол
19 марта, 21:15

Президент RFEF заявил, что финал ЛЧ-2026/27 пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде

Стадион «Метрополитано» в Мадриде.
Фото AFP

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан заявил, что финал Лиги чемпионов-2026/27 пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано», который является домашним для «Атлетико».

«В этом году Испания примет финал Лиги Европы в Бильбао, на стадионе «Сан-Мамес», еще у нас есть гарантии, что финал Лиги чемпионов-2026/27 будет в Мадриде, на «Метрополитано». Почему бы не поддержать Севилью, чтобы она тоже приняла один из финалов еврокубков в ближайшем будущем? Я спрошу об этой возможности у президента УЕФА Чеферина», — приводит Marca слова Лусана.

Стадион «Метрополитано» уже принимал финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Тогда «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:0).

Помимо «Метрополитано», на проведение финала ЛЧ-2026/27 претендовал Олимпийский стадион в Баку.

Эксперт по видеомонтажу считает, что УЕФА мог подделать видео с двойным касанием Альвареса в матче с «Реалом»

Альварес — о спорном пенальти в ворота «Реала»: «Я не почувствовал касания по мячу»

