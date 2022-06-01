Президент Франции Макрон отчитал главу МВД за беспорядки на финале Лиги чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон негативно высказался о работе главы МВД страны Жеральда Дарманена из-за беспорядков на финале Лиги чемпионов.

«Можно сказать, Макрон был в ярости. Министра внутренних дел прямо попросили активизироваться и перестать говорить, что власти ни за что не отвечают», — приводил слова президента Франции BFM TV со ссылкой на источник из окружения Макрона.

По данным газеты Le Canard Enchaine, Макрон считает произошедшее в субботу «жалким и позорным зрелищем, недостойным Франции».

В субботу в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» прошел финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0). Начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английской команды, пытавшихся прорваться на стадион.

Ранее УЕФА сообщил, что проведет расследование ситуации с билетами на финал Лиги чемпионов.

Также напомним, что «Ливерпуль» потребовал извинений от министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера за слова, сказанные после финала Лиги чемпионов. Она возложила ответственность за беспорядки перед финальным матчем на британскую сторону.