Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:04

Президент Франции Макрон отчитал главу МВД за беспорядки на финале Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Франции Эммануэль Макрон негативно высказался о работе главы МВД страны Жеральда Дарманена из-за беспорядков на финале Лиги чемпионов.

«Можно сказать, Макрон был в ярости. Министра внутренних дел прямо попросили активизироваться и перестать говорить, что власти ни за что не отвечают», — приводил слова президента Франции BFM TV со ссылкой на источник из окружения Макрона.

По данным газеты Le Canard Enchaine, Макрон считает произошедшее в субботу «жалким и позорным зрелищем, недостойным Франции».

В субботу в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» прошел финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0). Начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английской команды, пытавшихся прорваться на стадион.

Ранее УЕФА сообщил, что проведет расследование ситуации с билетами на финал Лиги чемпионов.

Также напомним, что «Ливерпуль» потребовал извинений от министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера за слова, сказанные после финала Лиги чемпионов. Она возложила ответственность за беспорядки перед финальным матчем на британскую сторону.

Источник: https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/il-etait-furieux-gerald-darmanin-recadre-apres-le-fiasco-du-stade-de-france_AN-202206010310.html
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
34,5 млн евро за балласт. Сколько может заработать «Спартак» на Тиле, Крале, Ларсоне и других игроках в аренде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин прокомментировал проблемы с организацией финала Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости