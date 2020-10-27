Президент ФИФА Инфантино заболел коронавирусом
18:26
Президент ФИФА Джанни Инфантино заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба организации. 50-летний швейцарец с итальянскими корнями сдал положительный тест на covid-19.
Инфантино не испытывает серьезных проявлений симптомов болезни, говорится в заявлении ФИФА. Он находится на самоизоляции и пробудет на карантине как минимум 10 дней.
Все люди, которые контактировали с функционером в последние несколько дней, уже оповещены о случившемся.
Инфантино является президентом ФИФА с февраля 2016 года.
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