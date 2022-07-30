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Сегодня, 14:58

Президент «Фенербахче» заявил, что клуб не будет извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Али Коч.
Фото Global Look Press

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что клуб не собирается приносить извинения Украине из-за болельщиков турецкой команды, которые скандировали имя президента России Владимира Путина во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:2 доп. время).

После пропущенного на 57-й минуте гола фанаты стамбульской команды начали выкрикивать имя президента России. Сообщалось, что из-за этого главный тренер киевлян Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Milliyet слова Коча.

28 июля УЕФА объявил о начале дисциплинарного расследования по факту поведения турецких болельщиков в матче с киевским «Динамо».

«Динамо» победило «Фенербахче» и вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, в котором сыграет с австрийским «Штурмом». Матчи пройдут 2 и 9 августа.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220730/fenerbakhche-1806058133.html

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Ф1(-1.5)

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1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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