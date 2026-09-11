Президент «Фенербахче» не принял отставку главного тренера Картала

Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым выступил с официальным заявлением по поводу намерения главного тренера команды Исмаила Картала покинуть свой пост после ничьей с «Ромой» (1:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Исмаил Картал остается на своем посту. Я призываю всех в «Фенербахче» поддержать нашего тренера. Пока я не уйду, Исмаил Картал является главным тренером «Фенербахче».

В «Фенербахче» стало привычкой: никто не поддерживает ценности клуба. «Фенербахче» вышел в Лигу чемпионов — и вдруг это стало чем-то плохим. Появилось какое-то понимание в духе: «Почему «Фенербахче» прошел дальше?» Болельщики «Фенербахче», комментаторы в социальных сетях и на телевидении, ведущие YouTube-каналов радовались тому, что «Фенербахче» вышел в Лигу чемпионов. Но с тех пор каждый день говорят: «Почему прошли? Команда слабая и так далее». И каждый решает за президента, руководство и тренера! Такого не должно быть!

Все должны успокоиться, все должны подождать. В конце концов что мы скажем в мае? Мы станем чемпионами! Мы говорили, что выйдем в Лигу чемпионов, — и вышли. С кем мы это сделали? С Исмаилом Карталом! Это сделали не мы, мы лишь оказываем поддержку. Мы работаем над всеми доходами и расходами клуба с финансовой точки зрения. Если у него есть желаемые игроки или необходимо приобрести какого-то футболиста, мы вместе с Джиханом-беем и другими коллегами обсуждаем это с ним и стараемся сделать все возможное. Но есть и определенные возможности.

Я могу купить футболиста за 200 миллионов и не отступлюсь от этого, куплю. Но насколько это навредит клубу? Никто этого не обсуждает. Все вы пишете: «Фенербахче» проводит трансферы, купил того, купил этого». Хорошо. Теперь из-за лимита на легионеров должны уйти 10-15 игроков. Вместо того чтобы писать правду об этом, вы, к сожалению, вообще не говорите правды. «Как эти игроки уйдут? Пусть уходят». Хорошо, пусть уходят, но за это нужно платить.

Наступит май, и вы скажете... Мы все находимся под стрессом. У меня нет социальных сетей. Я спокоен. Но у других они есть, и это на них влияет. Поэтому прошу вас: пишите правду.

Исмаил Картал остается на своем посту. Но и «Фенербахче» должен поддержать Исмаила Картала. Так его не поддерживают — бросая ему бутылки в голову. Это стыдно! Это был матч Лиги чемпионов, который завершился со счетом 1:1. Мы хорошо играли, создавали моменты. На поле шла тактическая борьба, и было бы стыдно этого не замечать. Я прошу вас всех: доносите до общественности правильные сообщения, правильные сообщения! Не говорите от имени клубов. Это касается и других клубов. Я только что пообщался с Исмаилом Карталом. Он говорит о случае с бутылкой, о давлении. «Я принимаю лекарства», — говорит он. Я тоже принимаю 30 лекарств. Это наш человек!

Вы бросаете в него бутылки — как он должен выдерживать это? Стыдно. Пожалуйста, давайте поддерживать ценности «Фенербахче», — приводит официальный сайт клуба слова Йылдырыма.