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Президент «Барселоны»: «Мы играли не на своем уровне, и это катастрофа»

02:24
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8).

— Тяжелейший вечер и очень тяжелое поражение, — приводит слова Бартомеу Marca. — Мне жаль болельщиков, всех нас — мы не были той командой, тем клубом, который представляем. Мне очень больно.

Это очень болезненное поражение. Поздравляю «Баварию», они провели отличный матч и заслуженно вышли в полуфинал.

Мы играли не на своем уровне, и это катастрофа. Теперь необходимо принять решения. Некоторые из нас уже держат их в голове. И мы их озвучим. Но сегодня мы не будем принимать решения. В первую очередь мы извиняемся перед нашими болельщиками и партнерами.

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