Президент «Барселоны» Лапорта обвинил судей в невыходе команды в финал Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что решения судей помешали сине-гранатовым выиграть ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Интера».

Встреча команд прошла 6 мая и завершилась со счетом 4:3 в пользу итальянского клуба. «Интер» по сумме двух матчей (7-6) вышел в финал турнира.

«Мы боролись, чтобы выйти в финал в Мюнхене, но не смогли. В основном из-за решений арбитра, которые были приняты не в нашу пользу. Но это должно сделать нас сильнее, помочь сохранить правильный настрой. Мы вернемся в Лигу чемпионов и будем бороться за победу. Это команда с настоящим и будущим — и это дает нам силы», — приводит слова Лапорты sport.es.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «ПСЖ», который в полуфинальном противостоянии победил «Арсенал» (3-1). Решающий матч состоится 31 мая в Мюнхене.