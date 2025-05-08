Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

8 мая, 00:23

Президент «Барселоны» Лапорта обвинил судей в невыходе команды в финал Лиги чемпионов

Алина Савинова

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что решения судей помешали сине-гранатовым выиграть ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Интера».

Встреча команд прошла 6 мая и завершилась со счетом 4:3 в пользу итальянского клуба. «Интер» по сумме двух матчей (7-6) вышел в финал турнира.

«Мы боролись, чтобы выйти в финал в Мюнхене, но не смогли. В основном из-за решений арбитра, которые были приняты не в нашу пользу. Но это должно сделать нас сильнее, помочь сохранить правильный настрой. Мы вернемся в Лигу чемпионов и будем бороться за победу. Это команда с настоящим и будущим — и это дает нам силы», — приводит слова Лапорты sport.es.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «ПСЖ», который в полуфинальном противостоянии победил «Арсенал» (3-1). Решающий матч состоится 31 мая в Мюнхене.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
Жоан Лапорта
Читайте также
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Индиец потерял 18 родственников в результате ДТП в Саудовской Аравии
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
Уголовное дело возбуждено после незаконного лишения свободы женщины в Первоуральске
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал 2025: «ПСЖ» — с первым кубком чемпионов
Митрофанов: «То, что Сафонов не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг»
Два блогера 27 часов прятались в туалете стадиона. И бесплатно попали на финал ЛЧ!
Блогеры просидели 27 часов в туалете «Альянц Арены», чтобы бесплатно попасть на финал Лиги чемпионов
Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
Димарко извинился перед фанатами «Интера» за поражение в финале Лиги чемпионов
Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • arno11

    Ну где-то да. Судья мог свистеть или не свистеть в ситуации с 11-метровым и с третьим голом Интера. Не факт, что в пользу Барселоны он бы в этих ситуациях свистнул. Но тем не менее это не оправдание. Надо было точнее бить с убойных моментов. Кроме того конечно были матчи в которых судьи дарили победу Барселоне, так что им надо с этим жить, что раз на раз не приходится.

    08.05.2025

  • serkonol

    согласись, что это незначительные ошибки по сравнению другими. 2 примера: 1. ответный матч барса - псж 2017 года. вместо жёлтой суаресу за симуляцию, назначают пеналь в ворота псж. и вроде был пеналь на ди марии в том матче. ладно, тогда вар не было, а главный так увидел эпизоды. но 2. в прошлом сезоне реал играл с валенсией. В концовке встречи Джуд Беллингем забил гол, который мог стать победным для «Реала», но главный судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за несколько секунд до этого в момент подачи мяча в штрафную «Валенсии». Хотя добавленное время ко второму тайму ещё на закончилось. После этого футболисты «Реала», не согласные с решением арбитра, начали спорить с ним. Мансано принял решение показать Беллингему красную карточку. судья "красавчик". раньше во дворе за такие поступки морду били.

    08.05.2025

  • serkonol

    надеюсь, что сейчас не будем обсуждать судейские косяки против реала за последние 2 сезона. реал тв перегибает палку, но иногда судьи действительно творят дичь в отношении сливочных. флик мог бы промолчать про судей перед финалом кубка короля, но не стал молчать. получается поддержал всех судей, хотя некоторые из них иногда принимают идиотские решения во время матчей реала.

    08.05.2025

  • Gordon

    А что не так сказал Флик? Судей уважать не надо? Или надо как "Реал" ещё до игры на судью информационную атаку устроить? :)

    08.05.2025

  • Gordon

    Всем в равной степени.

    08.05.2025

  • Gordon

    Перед третьим голом. Игрок обороняющейся команды двигался к мячу, а игрок атаки подставил ему ногу. Контакт небольшой, но именно за счёт него игрок атаки получил мяч. Ещё один момент просто для сведения, он ничего особо не значит. Поменяли процедуру пробития 11-м., теперь мяч своей проекцией должен центр отметки покрывать, а не отметку как таковую

    08.05.2025

  • serkonol

    какая была ошибка?

    08.05.2025

  • serkonol

    !!!

    08.05.2025

  • serkonol

    считал лапорту и флика адекватными людьми. к сожалению, оказалось, что нет. марциняк после падения ямаля сразу показал на точку, но вар подсказал, что нарушение было до линии штрафной. после падения мартинеса марциняк не назначил пеналь, но вар сообщил, что сначала был удар в ногу аргентинцу, а потом по мячу. главный исправил свою ошибку и назначил пенальти. какие вопросы к судье? или барсу постоянно должны судить всякие эвребё и айтекины? особо разочаровал флик. буквально перед финалом кубка короля он сказал, что судей лалиги нужно уважать. ха-ха-ха:grin: марциняк не творил дичь, как иногда некоторые судьи лалиги. теперь понятно, почему в прошлом сезоне хави постоянно ныл про судейство. эх, лапорта, лапорта...

    08.05.2025

  • vladmad_75

    Уж не Барсе что-либо говорить о судействе.

    08.05.2025

  • Gordon

    Болел за "Барселону" - и ошибка, действительно, была, одна как минимум. Но так себя вести - позор.

    08.05.2025

  • Friendship07

    Плохому танцору лапорты между ног мешают

    08.05.2025

    • Хакими признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Арсенал»

    Харгривз: «Луис Энрике провел невероятную работу в «ПСЖ»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости