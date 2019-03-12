Президент "Атлетико": "У "Ювентуса" есть Роналду, но мы хотим дойти до финала"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо рассчитывает, что его команда пройдет "Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы в первом матче дома обыграли туринцев со счетом 2:0.

– Мы хотим провести отлично второй матч и победить, не ждем каких-то сюрпризов. – цитирует AS Сересо. – Хотим дойти до финала, который пройдет в Мадриде.

Да, у "Ювентуса" есть Роналду. Это отличный игрок, который приносит много пользы команде. Не каждому повезло иметь в составе игрока, который пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Он отличный футболист и очень полезен для "Ювентуса".