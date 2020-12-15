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Президент «Аталанты»: «Реал» — фантастическая команда, это будет большим опытом для нас»

02:30
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Президент «Аталанты» Антонио Перкасси прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, где их соперником стал «Реал».

«Реал» — фантастическая команда, история мирового футбола. Это будет большим опытом для нас, и мы очень рады еще одному матчу мирового уровня.

Для нас большая гордость снова выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Это позволяет клубу расти, что очень важно для нас. Мы хотим произвести хорошее впечатление, это главное при встрече с такими великими командами», — приводит слова Перкасси Football Italia.

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