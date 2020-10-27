Пресс-конференция «Краснодара» перед матчем с «Челси» прервалась из-за проблем со связью

Пресс-конференция главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и полузащитника Тонни Вилены, которая проходит перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», прервалась из-за технических неполадок со стороны «Краснодара». Клуб проводит все пресс-конференции в онлайн-формате посредством своего YouTube-канала.

Стоит отметить, что Тонни Вилена к этому времени ответил на все вопросы журналистов, в то время как Мураду Мусаеву успели задать всего лишь несколько вопросов, после чего трансляция оборвалась. (Екатерина Потапова)