Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Пресс-конференция «Краснодара» перед матчем с «Челси» прервалась из-за проблем со связью

15:07
Теги:

Пресс-конференция главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и полузащитника Тонни Вилены, которая проходит перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», прервалась из-за технических неполадок со стороны «Краснодара». Клуб проводит все пресс-конференции в онлайн-формате посредством своего YouTube-канала.

Стоит отметить, что Тонни Вилена к этому времени ответил на все вопросы журналистов, в то время как Мураду Мусаеву успели задать всего лишь несколько вопросов, после чего трансляция оборвалась. (Екатерина Потапова)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир