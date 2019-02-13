Преснель Кимпембе: "Я запомню свой гол "МЮ"

Защитник "ПСЖ" Преснель Кимпембе выразил радость по поводу победы над "Манчестер Юнайтед" (2:0) в первом выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Француз в этой встрече забил первый гол.

– Это был непростой матч, открыть счет в такой игре – это нечто особенное. Я запомню это, – цитирует AFP Кимпембе. – Очень горжусь тем, что сделал. Но еще больше рад победе. Мы с тренером проделываем очень много тактической работы, делаем разборы игр, изучаем видео, он нас всегда обо всем информирует. Наша работа окупается. Хотелось показать миру, на что мы способны. У нас большая сильная команда и очень хорошие футболисты.