Преснель Кимпембе: «ПСЖ» должен был показать настоящее желание, но сегодня мы проиграли"

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команде не хватило желания. Игрок остался недоволен первым таймом.

— Это был сложный матч против великолепной команды, — цитирует пресс-служба УЕФА Кимпембе. — Мы были очень небрежны в первом тайме. Это удар по нашему моральному духу. Дело не в нашей тактике. Мы должны были показать настоящее желание, но сегодня мы проиграли.