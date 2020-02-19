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Преснель Кимпембе: «ПСЖ» должен был показать настоящее желание, но сегодня мы проиграли"

01:28
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команде не хватило желания. Игрок остался недоволен первым таймом.

— Это был сложный матч против великолепной команды, — цитирует пресс-служба УЕФА Кимпембе. — Мы были очень небрежны в первом тайме. Это удар по нашему моральному духу. Дело не в нашей тактике. Мы должны были показать настоящее желание, но сегодня мы проиграли.

Боруссия Д — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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