Преснель Кимпембе: «ПСЖ» должен был показать настоящее желание, но сегодня мы проиграли"
01:28
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команде не хватило желания. Игрок остался недоволен первым таймом.
— Это был сложный матч против великолепной команды, — цитирует пресс-служба УЕФА Кимпембе. — Мы были очень небрежны в первом тайме. Это удар по нашему моральному духу. Дело не в нашей тактике. Мы должны были показать настоящее желание, но сегодня мы проиграли.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/
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