Представители «Барселоны» следили за Хаверцем на матче с «Атлетико»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает sport.es. По информации СМИ, представители каталонцев присутствовали на матче группового турнира Лиги чемпионов между клубом из Леверкузена и «Атлетико» (2:1).

В «Барселоне» считают 20-летнего Хаверца талантливым футболистом, который усилит полузащиту команды. Сообщается, что сине-гранатовые уже обсуждали с хавбеком условия перехода. «Манчестер Юнайтед» также претендует на Хаверца.

В текущем сезоне Хаверц провел 15 матчей за «Байер», забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 90 миллионов евро.

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