Представитель Ла Лиги предположил, что Россия может быть практически полностью исключена из нового проекта ЛЧ

Представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо поделился мнением о проекте новой Лиги чемпионов, который был составлен президентом Ассоциации европейских клубов и владельцем "Ювентуса" Андреа Аньелли. Также эту схему поддерживает глава УЕФА Александр Чеферин.

– В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции, – цитируют "Известия" Серехидо. – Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Всё просто.

УЕФА представил формат соревнований, и это даже более опасно, чем сокращение Лиги чемпионов до 16 или 18 команд или проведение еврокубковых игр по выходным. Потому что система, которая была у нас до сих пор в европейском футболе, а именно получение права на участие в европейских турнирах на основе финального положения во внутренних соревнованиях, в конечном итоге будет разрушена. Это имеет двойной эффект. Создается закрытая лига из четырех групп по восемь команд. Для "крупных" клубов участие в этой лиге будет практические гарантированным из года в год. Следовательно, на фоне этого турнира значение национальной лиги будет меркнуть с каждым годом всё больше.