Предраг Миятович: «Я давно не видел, чтобы «Реал» был так плох»

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович прокомментировал поражение «сливочных» от «Шахтера» (2:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Я давно не видел, чтобы «Реал» был так плох, — приводит Cadena SER слова Миятовича. — Команда провалила уже два матча подряд, на выходных было поражение от «Кадиса» в чемпионате. «Реал» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, отыграть эти три очка будет непросто. Вы всегда рассчитываете на победу дома, но в последних играх команда добивается совсем другого результата. Этот год нетипичный для «Реала». Возможно, все еще можно исправить, но имидж команды уже пострадал.