Предраг Миятович: «Нынешний сезон «Реала» уже сейчас похож на предыдущий»

Экс-форвард «Реала» Предраг Миятович выразил разочарование игрой 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).

— Был удивлен, увидев такую игру «Реала», особенно в матче с «ПСЖ», у которого не было нескольких звезд, — заявил Миятович в интервью AS. — Перед началом матча я был полностью уверен в «Реале» и надеялся, что команда произведёт отличное впечатление в Лиге чемпионов. Но этого не случилось.

«ПСЖ» был лучше по всем статьям. «Реала» практически не было на поле. Это очень беспокоит. Нынешний сезон уже сейчас становится похожим на предыдущий.

После 1-го тура «Реал» занимает последнее место в группе А. Мадридцы уступают «ПСЖ» 3 очка, а «Брюгге» и «Галатасараю» — 1 очко.