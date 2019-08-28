Пражская «Славия» победила «ЧФР» и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов пражская «Славия» победила румынский «ЧФР» — 1:0. Единственный гол на счету Яна Боржила. В первой встрече чешская команда победила со счетом 1:0.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«Славия Пр» (Чехия) — «ЧФР» (Румыния) — 1:0 (0:0)

Гол: Боржил, 66.

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Станчу (Фридрих, 90), Масопуст (Траоре, 84), Соучек, Крал, Шкода (Юсуф, 79), Олайинка.

«ЧФР» (Румыния): Арлаускис, Мурешан, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк (Хобан, 70), Джокович, Бордеяну, Аурелиу (Пэун, 64), Рондон (Цукудян, 69), Омрани.

Предупреждения: Масопуст, 40. Мурешан, 40. Дяк, 44. Кудела, 47. Цукудян, 80. Джокович, 90+5.

Судья: Рокки (Италия).

28 августа. Прага. Стадион «Эден».