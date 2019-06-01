23:05 | Футбол — Лига чемпионов

Празднование Салаха в финале ЛЧ. Это очень забавно

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 2-й минуте встречи нападающий мерсисайдцев реализовал пенальти.

В сети появилась гифка, на которой форвард празднует гол.

Одиннадцатиметровый был назначен главным судьей Дарио Скоминой за игру рукой хавбека Муссы Сиссоко в своей штрафной.

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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