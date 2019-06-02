Пранкер показал видео, как его девушка выбежала на поле в финале ЛЧ

Пранкер и автор провокационного канала в YouTube Виталий Здоровецкий показал видео эпизода финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2), когда на поле выбежала женщина в черном купальнике.

Ею оказалась американская модель Кинси Волански – девушка Здоровецкого. Ее быстро остановили стюарды и доставили в подтрибунное помещение. На видеозаписи видно, как она выбежала на поле.

"Это моя девушка", – подписал видео в Инстаграме Здоровецкий.

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов шестой раз в истории. В матче за Суперкубок УЕФА мерсисайцды встретятся с "Челси".

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль