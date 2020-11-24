Позже «Краснодара» решающий гол пропускал только «Зенит»
Мунир Эль-Хаддади принес «Севилье» победу над «Краснодаром» (2:1) на пятой добавленной минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Этот гол оказался одним из самых поздних пропущенных российскими командами в главном еврокубке. Позже Эль-Хаддади победный мяч в российские ворота забивал только Андерсон Талиска из «Бенфики», огорчивший в 2016 году «Зенит». В этом сезоне поздняя неудача уже постигала нашу команду — «Зенит» пропустил от бельгийца Шарль де Кетеларе на третьей компенсированный минуте. (Кирилл Бурдаков)
Поражения российский клубов в добавленное время матчей Лиги чемпионов
|
Дата
|
Клуб
|
Стадия
|
Матч
|
Гол
|
09.03.2016
|
Зенит
|
1/8 финала
|
Бенфика (д) — 1:2
|
Андерсон Талиска, 90+6'
|
24.11.2020
|
Краснодар
|
Гр.турнир
|
Севилья (д) — 1:2
|
Мунир Эль-Хаддади, 90+5'
|
06.11.2019
|
Локомотив
|
Гр.турнир
|
Ювентус (д) — 1:2
|
Дуглас Коста, 90+3'
|
20.10.2020
|
Зенит
|
Гр.турнир
|
Брюгге (д) — 1:2
|
Шарль де Кетеларе, 90+3'
|
01.11.2016
|
Ростов
|
Гр.турнир
|
Атлетико (г) — 1:2
|
Антуан Гризманн, 90+3'
|
16.02.2016
|
Зенит
|
1/8 финала
|
Бенфика (г) — 0:1
|
Жонас, 90+1'
|
11.12.2018
|
Локомотив
|
Гр.турнир
|
Шальке (г) — 0:1
|
Алессандро Шепф, 90+1'
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю