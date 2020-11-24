Позже «Краснодара» решающий гол пропускал только «Зенит»

Мунир Эль-Хаддади принес «Севилье» победу над «Краснодаром» (2:1) на пятой добавленной минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Этот гол оказался одним из самых поздних пропущенных российскими командами в главном еврокубке. Позже Эль-Хаддади победный мяч в российские ворота забивал только Андерсон Талиска из «Бенфики», огорчивший в 2016 году «Зенит». В этом сезоне поздняя неудача уже постигала нашу команду — «Зенит» пропустил от бельгийца Шарль де Кетеларе на третьей компенсированный минуте. (Кирилл Бурдаков)

Поражения российский клубов в добавленное время матчей Лиги чемпионов