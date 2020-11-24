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Позже «Краснодара» решающий гол пропускал только «Зенит»

23:18
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Мунир Эль-Хаддади принес «Севилье» победу над «Краснодаром» (2:1) на пятой добавленной минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Этот гол оказался одним из самых поздних пропущенных российскими командами в главном еврокубке. Позже Эль-Хаддади победный мяч в российские ворота забивал только Андерсон Талиска из «Бенфики», огорчивший в 2016 году «Зенит». В этом сезоне поздняя неудача уже постигала нашу команду — «Зенит» пропустил от бельгийца Шарль де Кетеларе на третьей компенсированный минуте. (Кирилл Бурдаков)

Поражения российский клубов в добавленное время матчей Лиги чемпионов

Дата

Клуб

Стадия

Матч

Гол

09.03.2016

Зенит

1/8 финала

Бенфика (д) — 1:2

Андерсон Талиска, 90+6'

24.11.2020

Краснодар

Гр.турнир

Севилья (д) — 1:2

Мунир Эль-Хаддади, 90+5'

06.11.2019

Локомотив

Гр.турнир

Ювентус (д) — 1:2

Дуглас Коста, 90+3'

20.10.2020

Зенит

Гр.турнир

Брюгге (д) — 1:2

Шарль де Кетеларе, 90+3'

01.11.2016

Ростов

Гр.турнир

Атлетико (г) — 1:2

Антуан Гризманн, 90+3'

16.02.2016

Зенит

1/8 финала

Бенфика (г) — 0:1

Жонас, 90+1'

11.12.2018

Локомотив

Гр.турнир

Шальке (г) — 0:1

Алессандро Шепф, 90+1'

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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