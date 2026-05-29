Познер считает «ПСЖ» фаворитом финала ЛЧ: «Лучшие должны побежать»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

— Владимир Владимирович, в субботу главный матч сезона — «ПСЖ» против «Арсенала». Планируете смотреть?

— Безусловно, причем сделаю это на стадионе в Будапеште.

— Кого будете поддерживать?

— Как минимум наполовину я француз, так что болеть буду за парижан, а не за лондонцев — тут и говорить нечего. Думаю, что чемпионство «Арсенала» придаст им сил, все-таки он давно не выигрывал английскую Премьер-лигу. И конечно, это станет дополнительным стимулом. Так что сказать, кто победит, невозможно. Хотя, по моему убеждению, «ПСЖ» лучше.

— Они играют ярче.

— Да, интереснее. У них потрясающее нападение. Поэтому болею за них, во-первых, потому что они французы. А во-вторых, потому что они лучше. А лучшие должны побежать. Но в футболе может случиться всякое.

— Не кажется ли вам, что с учетом отсутствия больших титулов у «Арсенала» в последние годы взять сразу два в один сезон — это слишком?

— Еще не так давно говорили о четырех, но «Арсенал» начал проигрывать и никаких кубков не завоевал. Но все-таки, зацепившись зубами после 22 лет, стал чемпионом. Повторюсь, для них это колоссальная инъекция оптимизма. Для меня совершенно очевидно, что французы играют лучше, и «ПСЖ», с моей точки зрения, — лучшая команда Европы. Но когда речь идет об одном матче — кто лучше или кто хуже не является решающим фактором. Слабый может победить на кураже. Поэтому я считаю, что у «Арсенала» есть шанс. Я бы не прогнозировал их победу, но полагаю, что будет очень упорная игра. Фаворит для меня «ПСЖ», но я бы эту вероятность рассчитывал как 60 на 40 в пользу французов — не больше. К тому же «Арсеналу» нечего терять. Это «ПСЖ» должен под большим давлением защищать свой титул.

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max