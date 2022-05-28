Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:40

Появилось видео, как полиция применяет слезоточивый газ перед финалом Лиги чемпионов в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Полицейский на &amp;quot;Стад де Франс&amp;quot;.
Фото Reuters

Французская полиция применила против болельщиков, расположившихся за пределами стадиона «Стад де Франс», где проходит финал Лиги чемпионов, слезоточивый газ.

Игра между «Реалом» и «Ливерпулем» должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но организаторы сообщили, что старт матча отложен на 15 минут.

Вскоре было объявлено о еще одном переносе времени начала игры. Планировалось, что игра начнется в 22.30 по московскому времени.

В итоге, матч начался только в 22.37 (мск).

Ранее появлялась информация, что некоторые фанаты без билетов пытались прорваться на арену.

 
&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов. Матч начался на 37 минут позже

 

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
4
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американца, который получил золотую медаль вместо россиянина, тоже наказали за допинг
Финал Лиги чемпионов пришлось отложить из-за опоздания «Ливерпуля» и беспорядков
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Александр-Арнолд стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, трижды сыгравшим в финале в старте
В ходе беспорядков за пределами стадиона пострадало 7 сотрудников парижской полиции
«В России бы такого не было». Реакция фанатов на провал Франции в организации финала Лиги чемпионов
Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» начался с более чем получасовым опозданием
Губерниев — о задержке финала ЛЧ: «В Петербурге перекрыли бы весь город»
Начало финала Лиги чемпионов отложено в третий раз
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» начался с более чем получасовым опозданием

«В России бы такого не было». Реакция фанатов на провал Франции в организации финала Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости