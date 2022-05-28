Появилось видео, как полиция применяет слезоточивый газ перед финалом Лиги чемпионов в Париже
Французская полиция применила против болельщиков, расположившихся за пределами стадиона «Стад де Франс», где проходит финал Лиги чемпионов, слезоточивый газ.
Игра между «Реалом» и «Ливерпулем» должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но организаторы сообщили, что старт матча отложен на 15 минут.
Вскоре было объявлено о еще одном переносе времени начала игры. Планировалось, что игра начнется в 22.30 по московскому времени.
В итоге, матч начался только в 22.37 (мск).
Ранее появлялась информация, что некоторые фанаты без билетов пытались прорваться на арену.
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