Появилось видео, как полиция применяет слезоточивый газ перед финалом Лиги чемпионов в Париже

Французская полиция применила против болельщиков, расположившихся за пределами стадиона «Стад де Франс», где проходит финал Лиги чемпионов, слезоточивый газ.

Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022

Игра между «Реалом» и «Ливерпулем» должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но организаторы сообщили, что старт матча отложен на 15 минут.

Вскоре было объявлено о еще одном переносе времени начала игры. Планировалось, что игра начнется в 22.30 по московскому времени.

В итоге, матч начался только в 22.37 (мск).

Ранее появлялась информация, что некоторые фанаты без билетов пытались прорваться на арену.