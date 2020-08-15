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Появилась фотография из раздевалки «Барселоны» в перерыве матча с «Баварией». Тер Штегену и Месси не позавидуешь

07:40
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Журналист Хавьер Ланца опубликовал в Twitter фотографию из раздевалки «Барселоны» в перерыве четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8).

На фото попали форвард Лионель Месси и вратарь Марк-Андре тер Штеген.

«Барселона» впервые с 1946 года пропустила восемь мячей в одном матче и впервые в своей истории — в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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