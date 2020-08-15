Появилась фотография из раздевалки «Барселоны» в перерыве матча с «Баварией». Тер Штегену и Месси не позавидуешь

Журналист Хавьер Ланца опубликовал в Twitter фотографию из раздевалки «Барселоны» в перерыве четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8).

На фото попали форвард Лионель Месси и вратарь Марк-Андре тер Штеген.

La foto del vestuario del Barcelona en el entretiempo es una de esas que perdudar? en el tiempo. pic.twitter.com/nACpVqLhOy — Javier Lanza (@javierlanza) August 14, 2020

«Барселона» впервые с 1946 года пропустила восемь мячей в одном матче и впервые в своей истории — в Лиге чемпионов.