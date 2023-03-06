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Сегодня, 18:46

Поттер восхитился физической формой «Боруссии» перед ответным матчем Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что думает об ответном домашнем матче с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча команд завершилась победой дортмундцев со счетом 1:0.

«Это будет большой, захватывающий матч. Это будет особенный вечер на «Стэмфорд Бридж», и мы ждем его с нетерпением. Мы настроены оптимистично и постараемся победить. «Боруссия» — топ-соперник, который находится в фантастической форме, постоянно выигрывая матчи», — цитирует Поттера пресс-служба УЕФА.

Матч «Челси» — «Боруссия» состоится завтра, 7 марта, в Лондоне и начнется в 23:00 мск.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
Грэм Поттер
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