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«Потеряли концентрацию, но смогли вернуться и одержать победу». Фелик — о победе над «Зальцбургом»

06:13
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс после победы над «Зальцбургом» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:2) похвалил соперника.

— Они заслуживают похвалы, — цитирует пресс-служба УЕФА Феликса. — Они атаковали очень хорошо и вышли вперед в начале второго тайма. Возможно, мы потеряли концентрацию, но смогли вернуться и одержать победу.

Атлетико — Зальцбург

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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