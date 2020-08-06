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«Постараемся сыграть мощно». Зидан — о матче с «Манчестер Сити»

22:46
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы готовились к этому матчу, — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. — Понимаем, что уступаем в счете, но для это нас словно очередной финал, и мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится завтра, но это точно будет встреча двух очень сильных команд, и это главное. Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, и завтра — первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке».

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Сити» победил 2:1.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027131--man-city-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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