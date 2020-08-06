Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы готовились к этому матчу, — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. — Понимаем, что уступаем в счете, но для это нас словно очередной финал, и мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится завтра, но это точно будет встреча двух очень сильных команд, и это главное. Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, и завтра — первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке».

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Сити» победил 2:1.