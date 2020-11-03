«Постараемся привезти домой три очка». Милинкович-Савич — о матче с «Зенитом»
21:31
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».
— Что вы знаете о «Зените»? С чем у вас ассоциируется российский футбол?
— Вчера и сегодня смотрели матчи, много узнали о команде. Ждем матча, мы знаем о нападающих «Зенита», постараемся подготовиться.
— Учитывая, что вы лидируете в группе, устроит ли вас ничья в Санкт-Петербурге?
— Мы постараемся выиграть и привезти три очка домой. (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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