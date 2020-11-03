Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Что вы знаете о «Зените»? С чем у вас ассоциируется российский футбол?

— Вчера и сегодня смотрели матчи, много узнали о команде. Ждем матча, мы знаем о нападающих «Зенита», постараемся подготовиться.

— Учитывая, что вы лидируете в группе, устроит ли вас ничья в Санкт-Петербурге?

— Мы постараемся выиграть и привезти три очка домой. (Гоша Чернов)