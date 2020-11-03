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«Постараемся привезти домой три очка». Милинкович-Савич — о матче с «Зенитом»

21:31

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Что вы знаете о «Зените»? С чем у вас ассоциируется российский футбол?

— Вчера и сегодня смотрели матчи, много узнали о команде. Ждем матча, мы знаем о нападающих «Зенита», постараемся подготовиться.

— Учитывая, что вы лидируете в группе, устроит ли вас ничья в Санкт-Петербурге?

— Мы постараемся выиграть и привезти три очка домой. (Гоша Чернов)

Севилья — Краснодар

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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