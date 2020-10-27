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«Постараемся показать свой максимум и добиться важной победы». Дентинью — о матче с «Интером»

04:24
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Полузащитник «Шахтера» Дентинью перед матчем Лиги чемпионов против «Интера» отметил, что команде нужно выложиться. Он рассчитывает на то, что команде удастся одержать победу.

— Я не смог забить «Реалу», но мы одержали важную победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Дентинью. — Мы были сплочены и сконцентрированы. Даже если завтра я не забью, но команда снова победит, конечно, мне будет очень приятно. В любом случае завтра нам нужно показать наш ритм, наш темп игры. Несмотря на огромное количество квалифицированных футболистов в составе «Интера», у нас тоже есть очень сильные игроки. Мы должны отдаться игре, и тогда у нас все получится.

Мы все подготовлены к завтрашнему поединку. Тренер постарался донести наилучшим образом то, как мы должны действовать. Несмотря на все сложности, постараемся показать надежную и качественную игру. Уверен, что завтра будет очень сложный поединок. Постараемся показать свой максимум и добиться важной победы.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029401--shakhtar-donetsk-vs-internazionale/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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