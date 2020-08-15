Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о четвертьфинале Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет 15 августа и начнется в 22:00 мск.

— Каждый год мне задают один и тот же вопрос, — приводит слова Гвардьолы официальный сайт УЕФА. — Да, мы испытываем давление, поскольку от нас ждут победы в Лиге чемпионов. И мы стараемся сделать все от нас зависящее, как и другие команды. Мы готовы пройти весь путь до конца, но есть серьезные соперники. Первые два четвертьфинала показали, что легко на этой стадии не будет никому. Завтрашняя встреча не будет исключением.

Все решится в одном матче, который будет сродни финалу. Постараемся избежать ошибок, поскольку иначе нас непременно накажут. Давление никуда не девается, но мы сделаем все, чтобы выиграть.

Я очень горжусь тем, как мы работали в последние две-три недели. Завтра самое время проявить себя. Хочу, чтобы команда играла в свой футбол, вкладывала в дело всю душу. Ну а дальше его величество футбол уже решит — достойны мы выйти в полуфинал или нет.

С «Лионом» мы хорошо знакомы. Прекрасная организация игры, никаких разрывов между линиями, агрессивная борьба у чужих ворот, высокие скорости, классные крайние защитники, умелые исполнители «стандартов». Это команда высшего класса.

Мы очень хорошо поработали при подготовке к матчу. И в Кашкайше, и в Лиссабоне мы здорово питались, по вечерам пили прекрасное вино. Продолжаем работу, изучаем «Лион» и его секреты.

Очень важна психологическая устойчивость. Нельзя забывать, что матч заканчивается только с финальным свистком судьи. Постараемся выполнить свой план на игру. В таких матчах менталитет, воля к победе и командный дух определяют результат. Я убежден, что мои ребята готовы.

Среди фаворитов Лиги чемпионов всегда будут «Бавария», «Барселона» и «Реал», а также гранды из Англии и Франции. Такая конкуренция нам по нраву. Но в одном матче произойти может абсолютно все что угодно.