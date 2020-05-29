Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Последний «восточный» победитель. 29 лет назад «Црвена Звезда» выиграла Кубок чемпионов

18:04
29 мая 1991 года. Футболисты &quot;Црвены Звезды&quot; празднуют победу в Кубке чемпионов. Фото AFP
29 мая 1991 года. Футболисты &quot;Црвены Звезды&quot; празднуют победу в Кубке чемпионов. Фото AFP
Теги:

Сегодня исполнилось 29 лет победе «Црвены Звезды» в Кубке европейских чемпионов сезона-1990/91. 29 мая на стадионе «Сан-Никола» в итальянском Бари югославская команда победила «Марсель» — 0:0, пенальти 5:3.

«Црвена Звезда» — второй и последний восточноевропейский клуб, выигравший главный еврокубковый турнир. В 1986 году трофей взяла «Стяуа».

Кубок чемпионов-1990/91 последний раз был разыгран без группового турнира: в следующем сезоне произошло деление на группы, а еще через год Кубку чемпионов пришла на смену Лига чемпионов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир