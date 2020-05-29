Последний «восточный» победитель. 29 лет назад «Црвена Звезда» выиграла Кубок чемпионов

Сегодня исполнилось 29 лет победе «Црвены Звезды» в Кубке европейских чемпионов сезона-1990/91. 29 мая на стадионе «Сан-Никола» в итальянском Бари югославская команда победила «Марсель» — 0:0, пенальти 5:3.

«Црвена Звезда» — второй и последний восточноевропейский клуб, выигравший главный еврокубковый турнир. В 1986 году трофей взяла «Стяуа».

Кубок чемпионов-1990/91 последний раз был разыгран без группового турнира: в следующем сезоне произошло деление на группы, а еще через год Кубку чемпионов пришла на смену Лига чемпионов.